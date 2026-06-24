Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden: Rollerfahrerin nach Kollision mit Pkw verletzt

Aalen (ots)

Eine 31-jährige Fahrerin eines Motorrollers wollte am Mittwoch gegen 8:40 Uhr an der Auffahrt Remshalden-West auf die B 29 in Richtung Schorndorf auffahren. Hierbei übersah sie einen VW Golf, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war und kollidierte mit diesem. Die Rollerfahrerin erlitt leichte Verletzungen, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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