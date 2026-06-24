Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich Siemensstraße/Haller Straße fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr eine 57-jährige Renault-Fahrerin in den fließenden Verkehr ein. Hierbei war sie unaufmerksam und kollidierte mit einem Ford, der von einem 61-jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Pedelec

Am 23.06.2026 entwendete die unbekannte Täterschaft zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr ein an einem Verkehrszeichen auf dem Sebaldplatz angeschlossenes Pedelec. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07171 3580 entgegen.

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