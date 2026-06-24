Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Diebstahl von E-Scooter, Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall - Frontalzusammenstoß

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr kam es auf er der Landesstraße L1197, im Bereich zwischen Gotthilf-Bayh-Straße und Tournonstraße zu einem Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Aus noch unklarer Ursache geriet ein 33-jähriger VW-Fahrer auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden BMW eines 61-jährigen Fahrers. Nach jetzigen Erkenntnissen zogen sich beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu. Die Landesstraße war zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung zeitweise komplett gesperrt. Das Polizeirevier Fellbach hat führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und bittet dazu um weitere Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 an die Polizei zu wenden.

Kernen-Stetten: Einbruch in Behindertenwerkstatt

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich unbekannte Täter auf noch unklare Weise Zugang zu der Behindertenwerkstatt in der Mercedesstraße. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und brachen gewaltsam Behältnisse auf. Zudem entwendeten die Unbekannten einen etwa 100kg schweren Tresor und transportierten diesen ab. Der Wert des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bezifferbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen, die zum Abtransport des Tresors dienen könnten, sind von Bedeutung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 41798 zu melden.

Waiblingen: Schranke beschädigt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10:15 Uhr die Zufahrtsschranke zum Parkplatz des Ärztehauses in der Lise-Meitner-Straße und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr in der Nacht auf Mittwoch gegen 2:30 Uhr die Neustadter Hauptstraße von Hohenacker kommend und stürzte hierbei aus noch unbekannter Ursache. Beim Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Wohnungseinbruch

Am Dienstag zwischen 9 Uhr und 10:30 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in der Stuttgarter Straße ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde lediglich ein Luftgewehr entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Winnenden: E-Scooter gestohlen

Am Dienstag in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein E-Scooter vom Hersteller Xiaomi, der an den Fahrradständern vor dem Wunnebad abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Dienstag (16.06.2026) und Dienstag (23.06.2026) wurde in der Straße Silberhalde ein geparkter Mercedes von einem noch unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 2500 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

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