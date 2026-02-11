PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft

In der Nacht von Montag auf Dienstag buchte ein 17-Jähriger die Dienste einer Prostituierten zu einem Hausbesuch. Nach Beendigung der Dienstleistung seitens der 41-Jährigen war der Jugendliche mit selbiger unzufrieden und forderte die vereinbarten 250 Euro zurück, die er per Vorkasse entrichtet hatte. Da die Geschädigte die Herausgabe verweigerte, bedrohte er sie mutmaßlich mit einem Messer gegen den Hals und erlangte so das Geld zurück. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 17-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 08:26

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbrüche, Körperverletzung

    Aalen (ots) - Backnang: Faustschläge nach Streit Am Dienstag, gegen 16:35 Uhr gerieten in der Straße Im Briegel zwei Männer im Alter von 21 und 23 Jahren in einen Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte auch noch unklarer Ursache und die beiden Männer schlugen sich gegenseitig mit Fäusten. Beide Beteiligte trugen leichte Verletzungen davon. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 08:22

    POL-AA: Ostalbkreis: Pkw-Diebstahl - Fahrzeugbrand - Arbeitsunfall - Farbschmiererei - Sonstiges

    Aalen (ots) - Lorch: Unfall Am Dienstag gegen 13:45 Uhr wollte ein 69-jähriger Skoda-Lenker von der Stuttgarter Straße nach links auf die Wilhelmstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW, der von einer 46-Jährigen gelenkt wurde. Es kam zur Kollision, bei welcher die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand ein ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 06:57

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Tödlicher Verkehrsunfall-Vollsperrung L2218

    Aalen (ots) - Crailsheim: Tödlicher Verkehrsunfall Am Mittwoch ereignete sich auf der L2218, um kurz vor 2 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 39-Jähriger fuhr mit seinem BMW aus Richtung Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. zwischen Maulach und Saurach kam er aus noch ungeklärter Ursache auf dei Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren