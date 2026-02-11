Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen: 17-Jähriger nach mutmaßlichem Raub in Haft

In der Nacht von Montag auf Dienstag buchte ein 17-Jähriger die Dienste einer Prostituierten zu einem Hausbesuch. Nach Beendigung der Dienstleistung seitens der 41-Jährigen war der Jugendliche mit selbiger unzufrieden und forderte die vereinbarten 250 Euro zurück, die er per Vorkasse entrichtet hatte. Da die Geschädigte die Herausgabe verweigerte, bedrohte er sie mutmaßlich mit einem Messer gegen den Hals und erlangte so das Geld zurück. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstagnachmittag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 17-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

