POL-AA: Ostalbkreis: Dritte Folgemeldung zu Busunfall-Fahrbahn wieder frei
Aalen (ots)
Aalen-Himmlingen: Dritte Folgemeldung zu Busunfall
Die Unfallstelle ist seit 14.25 Uhr geräumt und für den Verkehr wieder freigegeben. Bei den verletztn Fahrgästen handelt es sich um eine 18-Jährige und zwei Männer im Alter von 25 und 38 Jahren. Hinsichtlich der Unfallursache deuten die Unfallermittlungen nach aktuellem Stand darauf hin, dass der 62-jährige Fahrer zu weit nach rechts gelenkt hat, hierbei aufs unbefestigte Straßenbankett und in der Folge die Böschung hinunter geriet.
