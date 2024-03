Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Festnahme nach Einbrüchen in der Innenstadt von Aalen - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Festnahme nach Einbrüchen in der Innenstadt

Wie bereits am Dienstag berichtet, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Ladengeschäft in der Roßstraße eingebrochen. Am frühen Dienstagmorgen konnte zudem noch festgestellt werden, dass in ein Bekleidungsgeschäft am Spritzenhausplatz in der Nacht ebenfalls eingebrochen und daraus mehrere Kleidungsstücke entwendet wurden. Der insgesamt entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Durch die polizeilichen Ermittlungen ergab sich inzwischen ein Tatverdacht gegen einen polizeibekannten 26-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Person konnte bereits in der Nacht in Tatortnähe angetroffen und durch die Polizei kontrolliert werden, musste zu dem Zeitpunkt jedoch aufgrund fehlender Indizien wieder auf freien Fuß entlassen werden. Im Laufe des Dienstags erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 26-Jährigen, so dass dieser am Dienstagmittag durch die Polizei vorläufig festgenommen wurde. Der Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen auf Erlass eines Haftbefehls gegen den Tatverdächtigen wurde am Mittwoch vom zuständigen Haftrichter aufgrund der Verneinung eines Haftgrundes abgelehnt, so dass der 26-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen werden musste.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der Tatverdächtige bei seinen Einbrüchen durch einen 41-Jährigen unterstützt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Aalen: Unfallflucht

Am heutigen Mittwoch wurde dem Polizeirevier Aalen mitgeteilt, dass wohl zwischen Freitag und Sonntag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen Verteilerschrank in der Wellandstraße gefahren sei und sich anschließend die Unfallstelle unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. An dem Verteilerschrank entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Auf Müllauto aufgefahren

Am Mittwoch gegen 11:10 Uhr übersah eine 26-jährige Citroen-lenkerin in der Lauchheimer Straße einen vor ihr stehenden Müll-LKW und fuhr auf diesen auf. Hierbei entstand an dem Citroen Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Westhausen: Rad verloren

Ein 50-jähriger Lenker eines MAN-Sattelzuges befuhr am Mittwoch gegen 11:30 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Auf Höhe Westhausen verlor der LKW ein komplettes Rad des Aufliegers. Ein direkt nachfolgender 46-jähriger Fahrer eines Renault- Sattelzuges prallte daraufhin - trotz einer eingeleiteten Vollbremsung - auf dem rechten Fahrstreifen gegen das Rad. An den beiden Sattelzügen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die beiden Fahrer bleiben unverletzt.

