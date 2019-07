Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:Fahrerflucht unter Alkoholeinfluss, Feuerwehreinsätze und Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: Unfall beim Abbiegen

Eine 49 Jahre alte Kia-Fahrerin war am Sonntag gegen 14:15 Uhr auf der Krokusstraße von Unterdeuffstetten in Richtung Dinkelsbühl unterwegs. Hier wollte sie nach links auf einen Feldweg einbiegen. In diesem Moment wollte eine 22-jährige BMW-Fahrerin den Kia überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Kia-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 8.000 Euro.

Kreßberg: Wildunfall

Am Montag gegen 4:30 Uhr wollte ein Reh die Straße zwischen Westgartshausen und Bergbronn überqueren. Ein 74 Jahre alter VW-Fahrer war hier in Fahrtrichtung Dinkelsbühl unterwegs. Das Tier wurde von dem PKW erfasst und getötet. An dem Auto entstand Sachschaden von 2.000 Euro.

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr am Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz eines Discountermarktes in der Sulzbrunnenstraße geparkten PKW der Marke VW. Der Unfallverursacher entfernte sich danach von der Örtlichkeit. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von 1.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim sucht unter Telefon 07951 480-0 nach Zeugen.

Bühlerzell: Flächenbrand

Am Samstag kam es gegen Mittag zu einem Brand eines Feldes in der Nähe des Wurzelhofes. Die Freiwillige Feuerwehr Bühlerzell war im Einsatz musste aber nicht mehr Löschen, da Anwohner das Feuer bereits durch Umpflügen des Feldes gelöscht hatten. Die Brandursache ist unklar.

Obersonntheim: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Obersonntheim war am Samstag gegen 23:30 Uhr im Friedhofweg im Einsatz. Ein Zeuge hatte hier am Rand eines Schrebergartens ein Feuer festgestellt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Ursache ist aktuell noch unklar

Vellberg: Unter Alkoholeinfluss Fahrerflucht begangen

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagabend gegen 20:30 Uhr, dass ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in seiner Hofeinfahrt stehen würde. Der 25-Jährige sei augenscheinlich stark alkoholisiert und an seinem Wagen seien Beschädigungen sichtbar. Beim Eintreffen der Polizeistreife stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich der Verursacher eines Unfalls auf der L1060 zwischen Dörrenzimmern und Vellberg ist und sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Beim dem Unfall war der Mercedes mit einem entgegenkommenden Opel einer 34-Jährigen zusammengestoßen. Anschließend muss der Mercedes einen etwa 2 Kilometer langen Fahrweg mit einem kaputten Reifen bzw. auf der Felge zurückgelegt haben. Ein erster Atemalkoholtest des 25-Jährigen ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Der Führerschein, sowie das Fahrzeug des Mannes wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. IM droht nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter 0791 400-0 nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, oder denen im Nachgang der beschädigte Mercedes und dessen Fahrer aufgefallen ist.

Untermünkheim: Motorradfahrer leicht verletzt

Bei einem Unfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Kupferzell verletzte sich ein 27-jähriger Motorradfahrer am Sonntag gegen 17:45 Uhr leicht. Der Motorradfahrer, der in Richtung Mannheim unterwegs war, erkannte zu spät, dass die vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge abbremsen mussten. Bei einem Ausweichversuch streifte der Krad-Lenker einen PKW BMW dessen 44-jährige Fahrer bereits die Warnblinkanlage eingeschaltet und auf die rechte Fahrspur gewechselt war. Von dem PKW wurde das Motorrad abgewiesen und prallte gegen die linke Fahrzeugseite eines vorausfahrenden PKW Nissan. Anschließend kam der Lenker des BMW-Motorrades zu Fall und verletzte sich leicht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

