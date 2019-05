Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahlsdelikte, Betrugsanrufe, Sachbeschädigung, Unfälle, Brand

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Tretroller entwendet

Vom Gelände der Reinhold-Nägele-Schule wurde am Montag, zwischecn 07:40 Uhr und 12:50 Uhr ein grüner Tretroller entwendet. Der Roller war mit einem Kettenschloss gesichert und hat einen Neuwert von rund 170 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Weinstadt, Tel. 07151 65061.

Waiblingen: Fahrraddiebstahl

Zwischen Donnerstagnachmittag, 17:30 Uhr und Freitagabend, 20 Uhr wurde in der Weingärtner Vorstadt ein schwarzes Mountainbike der Marke Carver entwendet. Das Fahrrad mit einem Neuwert von rund 650 Euro war mit einem Schloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Weinstadt: Zahlreiche betrügerische Anrufe

Im Bereich Weinstadt wurden am Dienstag zahlreiche Bürger in betrügerischer Absicht telefonisch kontaktiert. Auf dem Display der Angerufenen erschien jeweils die Telefonnummer 040 33177477. Sobald diese das Gespräch entgegennahmen, meldete sich eine Bandansage mit weiblicher Stimme, die vorgab, von einer Behörde (JVA Stuttgart, Amtsgericht / Landgericht Stuttgart u.a.) zu sein. Weiterhin wurde angegeben, dass eine Anklage oder Pfändung vorliegen würde und man diese durch Wählen einer Tastenkombination abwenden könne. Gibt das Opfer an seinem Telefon die Kombination ein, entstehen Kosten in unbekannter Höhe. In den bisher bekannt gewordenen Fällen bemerkten die Geschädigten allerdings den Betrugsversuch und legten den Hörer auf. Aus diesem Anlass wird nochmals vor derartigen Betrugsmaschen gewarnt. Eine Behörde wird Sie niemals mit solchen Forderungen auf derartige Art und Weise kontaktieren!

Schorndorf: Figuren beschädigt

Mehrere Gottlieb-Daimler-Figuren, die im Rahmen der Remstalgartenschau im eingezäunten Bereich des Schlossparkes aufgestellt sind, wurden zwischen Freitag und Dienstag durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Die Figuren sind in den Farben schwarz, rot und gold gehalten und ca. 95 cm groß. Der Schaden wird auf rund 1800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: Brand in Wohngebäude

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Feuer in einem Wohngebäude in der Luzerner Straße aus. Kurz vor 1:00 Uhr meldete Rettungsleitstelle den Brand. Zwei Personen waren bereits aus dem Gebäude geflüchtet, eine weitere Person befand sich auf einem Balkon und musste mit einer Leiter von der Feuerwehr dort gerettet werden. Der Brandherd befand sich offenbar im Heizungskeller des Gebäudes. Ein technischer Defekt als Ursache wird vermutet. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Kernen im Remstal: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in der Beinsteiner Straße auf. Dabei ging der Täter nicht zimperlich vor, so dass ein Sachschaden von rund 1.l0000 Euro an dem Automaten entstand. Zum Diebesgut liegen derzeit keine Informationen vor.

Die Polizei Kernen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07151 41798.

Fellbach: Auffahrunfall im Kappelbergtunnel

Auf der B14 in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe des Kappelbergtunnels kam es am Dienstag gegen 7:15 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr ein 78 Jahre alter Fiat-Lenker mit seinem Lieferwagen auf einen vorausfahrenden VW Polo einer 28-Jährigen auf. Es entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Fellbach: Fehler beim Einparken

Rund 3.500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Parkmanöver auf einem Supermarktparkplatz in der Stuttgarter Straße am Dienstag gegen 8:45 Uhr. Eine 57 Jahre alte Audi-Fahrerin wollte in eine Parklücke einfahren und streifte dabei ein bereits geparktes Auto der Marke BMW.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell