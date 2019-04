Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, zwei Verkehrsunfälle

Wettringen (ots)

Am Freitag (26.04.2019) und am Samstag (27.04.2019) haben sich in Wettringen Verkehrsunfälle ereignet, bei denen Personen schwer verletzt wurden. Eine 17-jährige Jugendliche wollte am Freitagmorgen, gegen 07.30 Uhr, von der Straße "Hügel" nach links in Richtung Steinfurt abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW, der von einem 79-jährigen Mann gefahren wurde. Der Autofahrer war auf der Straße Hügel von Rothenberge in Richtung Kirchstraße gefahren. Die Zweiradfahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, fuhr eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin auf Straße "Bilk" in Richtung der Landstraße 567. An der Landstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Fahrzeuggespann, PKW mit Anhänger. Der 31-jährige Fahrer hatte den Schilderungen zufolge noch versucht, ausweichen. Die Zweiradfahrerin stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ein Krankenhaus. Die Ermittlungen nach dem Unfall dauern an. Es wird auch geprüft, ob der Autofahrer die erforderliche Fahrerlaubnis für das Führen des Gespanns hatte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell