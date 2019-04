Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Sachbeschädigungen

Ochtrup (ots)

In der Nacht zum Samstag (27.04.2019), gegen 01.35 Uhr, wurden der Polizei randalierende Jugendliche an der Weinerstraße gemeldet. Die Polizei traf während des Einsatzes auf zwei 17 und 18 Jahre alte männliche Personen, die nach Zeugenangaben daran beteiligt waren. Die Beiden zeigten sich äußerst aggressiv und beleidigten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten mit gröbsten Ausdrücken und drohten ihnen. Schließlich musste die Polizei Pfefferspray gegen die beiden Randalierer einsetzen. Im Stadtgebiet wurden mehrere Sachbeschädigungen, unter anderem an Scheiben, Türen sowie einem Blumenkübel festgestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

