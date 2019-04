Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Körperverletzung

Rheine (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (28.04.2019) ist es an der Matthiasstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 35-jähriger Mann aus Emsdetten hatte den Schilderungen zufolge zunächst am Eingang eines Lokals mit den Personen der Einlasskontrolle gestritten. Im Weiteren kam es zur Auseinandersetzung des Mannes mit mehreren Personen. Währenddessen zog der 35-Jährige ein Messer, setzte dies nach Zeugenangaben aber nicht ein. Der leicht verletzte Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Andere an der Auseinandersetzung beteiligte Personen wurden nicht verletzt. Ein Polizeibeamter, der einem weglaufenden Beteiligten nachlief, stürzte und erlitt Verletzungen.

