POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rahmen an Motorrad durchtrennt - Hilferufe einer Seniorin - Betrunken und ohne Führerschein - Unfälle

Crailsheim: Aufgefahren

Am Montag um 09:40 Uhr befuhr eine 57-jährige Skoda-Fahrerin die Tangente der Willy-Brandt-Straße. An der Einmündung in die Haller Straße musste sie anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Jaguar-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Am Montag um 16:10 Uhr wollten eine 22-jährige VW Polo-Lenkerin und eine 21-jährige Ford Mondeo-Fahrerin gleichzeitig aus einem Parkplatz im Betty-Essinger-Weg ausparken. Hierbei stießen ihre Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Stimpfach: Betrunken und ohne Führerschein

Am Montag um 14 Uhr konnte ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer beobachtet werden, wie er auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße mit seinem Skoda Fabia gegen einen Gartenzaun fuhr und anschließend das Parkplatzgelände verließ. Eine Polizeistreife konnte den 66-jährigen Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und zudem einen Atemalkoholgehalt von fast 2,8 Promille vorzuweisen hatte. Es wurde deswegen anschließend eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Eine 34 Jahre alte Daimler-Fahrerin war am Montag um 18:12 Uhr in der Straße Am Kreuzstein unterwegs und wollte nach links in die Willy-Brandt-Allee abbiegen. Hierbei fuhr sie zu weit links und stieß mit einem Pkw Skoda, eines 49-Jährigen zusammen, der an der Haltelinie von der Willy-Brandt-Allee kommend angehalten hatte. Bei dem Zusammenstoß war an beiden Pkws jeweils ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Hall: Hilferufe einer Seniorin

Mit Hilferufe und Klopfgeräusche hat in der Nacht zum Dienstag eine 82 Jahre alte Dame auf sich aufmerksam gemacht. Die Seniorin war in ihrer Wohnung im Schweickerweg gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Eine Nachbarin in dem Wohnblock hörte gegen 04:20 Uhr die Geräusche, konnte sie aber nicht zuordnen. Sie verständige die Polizei. Eine Streifenbesatzung konnte die Geräusche lokalisieren und forderte die Feuerwehr und einen Rettungswagen an. Die Feuerwehr öffnete die Wohnung, so dass die Dame rasch versorgt werden konnte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert.

Wolpertshausen: Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Beim Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr hat sich am Montagnachmittag eine 79 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die Dame war mit ihrem Opel um 13:23 Uhr auf der Landesstraße 2218 von Cröffelbach kommend unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Pkw, Renault einer 71-Jährigen zusammenstieß. An den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 14.000 Euro entstanden.

Schwäbisch Hall: Rahmen an Motorrad durchtrennt - Zeugen gesucht!

Zeugen sucht die Polizei nach einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr in der Gelbinger Straße. Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag und Montag an einem Oldtimer-Motorrad den Rahmen durchtrennt, welches in einem Hofraum abgestellt war. Der Täter hatte hierzu vermutlich einen Winkelschleifer benutzt. Der 69 Jahre alte Besitzer stellte am Montagnachmittag den Schaden fest und verständigte die Polizei. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Pkw

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Montag einen Pkw, Ford geöffnet, welcher im Germanweg abgestellt war. Der Dieb entwendete aus dem Handschuhfach Fahrzeugschein, Führerschein, Kundenkarten und 20 Euro Bargeld. Das Warndreieck und den Verbandkasten hatte der Täter aus dem Fahrzeug genommen, dann aber im Vorgarten zurückgelassen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim der Polizei in Schwäbisch Hall, Telefon 0791/400-555 zu melden.

