POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung an PKW - Zigarettenautomat aufgebrochen - Einbruchsversuch - Verdächtiger Gasgeruch - Sonstiges

Crailsheim: Mercedes kollidiert mit Reh

Am Dienstag um kurz nach 7 Uhr kam es zu einem Wildunfall auf der Landstraße 1012, zwischen Saurach und Triensbach. Bei dem Unfall wurde das Reh tödlich verletzt. Am Mercedes des 26-jährigen Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall am Zebrastreifen

An einem Zebrastreifen im Parmiersring hielt am Dienstag um 10:55 Uhr ein 37-jähriger Audi-Fahrer an, um einer Fußgängerin das Queren der Straße zu ermöglichen. Ein nachfolgender 22-jähriger Fahrer eines Klein-LKW IVECO erkannte dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.

Crailsheim: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr wurde ein PKW Opel Meriva, welcher zu diesem Zeitpunkt auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Hofwiesenstraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Kirchberg an der Jagst: Sattelzug beim Wenden gestreift

Am Dienstag um kurz vor 6 Uhr fuhr ein 45-jähriger Lenker eines Sattelzuges ausversehen an der Autobahnauffahrt Kirchberg, die er in Richtung Heilbronn befahren wollte, vorbei. Als er dies bemerkte hielt er bei der Zufahrt zum Windpark an und wollte dort seinen Sattelzug wenden. Als er bereits quer zur Fahrbahn stand, wollte eine 52-jährige VW-Fahrerin, die in Richtung Kirchberg fuhr, rechts am Sattelzug vorbeifahren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem querstehenden LKW. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ilshofen: Sprinter überschlägt sich

Am Dienstag um 10:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter die Autobahn A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Ilshofen-Wolpertshausen erkannte der Sprinter-Fahrer zu spät, dass der Verkehr vor ihm staute. Um einen Auffahrunfall zu verhindern riss der Sprinter-Fahrer sein Lenkrad nach rechts. Das Fahrzeug kam dadurch von der Fahrbahn ab, befuhr eine Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 2200 Euro entstand am Dienstag um 13:10 Uhr bei einem Unfall auf der B290 bei Fallteich. Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer befuhr die B290 in Richtung Satteldorf. An der Ampel am Fallteich musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 36-jähriger Fahrer eines Ford Transit bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Hofwiesenstraße in Roßfeld versuchte in bislang unbekannter Dieb in der Zeit von Donnerstag bis Dienstag einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Am Automaten entstand jedoch ein Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

Wolpertshausen: Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Samstagabend, 21:30 Uhr und Sonntagmorgen, 01:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Tankeinfüllstützen eines PKW, welcher auf dem Parkplatz der Herolthalle in der Kuno-Haberkern-Straße abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Satteldorf: Auffahrunfall

Eine 32-jährige VW-Fahrerin fuhr heute Morgen gegen 08:20 Uhr auf der A6 in Richtung Kirchberg aus Unachtsamkeit auf einen LKW auf. Dessen 39-jähriger Fahrer musste aufgrund eines Stauendes stark abbremsen, während die VW-Fahrerin im Begriff war auf die linke Spur zu wechseln. Diese erkannte das Bremsmanöver zu spät und kollidierte seitlich versetzt mit dem Sattelanhänger. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Der VW war aufgrund der Beschädigung nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Drei PKW aufgebrochen

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es im Bereich Schwäbisch Hall zu drei ähnlich gelagerten Autoeinbrüchen. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Agnes-Günther-Straße, der Stauferstraße und im Fischweg in Gottwollshausen in dort geparkte PKW ein. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von 110 Euro sowie eine Handtasche. An den Autos entstand Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Satteldorf: Mercedes Sprinter fährt auf LKW auf

Ein Verkehrsunfall auf der A6 in Richtung Nürnberg führte heute Morgen zu einer Schadensbilanz in Höhe von etwa 20.000 Euro. Gegen 07:25 kam ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters aufgrund Ablenkung und unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Spur ab, wo er auf einen auf dem Beschleunigungstreifen fahrenden LKW prallte. Hierbei wurde er in die Gegenrichtung abgewiesen und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig vollständig gesperrt werden.

Schwäbisch Hall: Einbruchsversuch

Ein bislang unbekannter Täter versuchte zwischen Montag, 14:00 Uhr und Dienstag, 06:20 Uhr, in ein Ladengeschäft in Gottwollshausen in der Straße Hofäcker einzubrechen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen des Einbrechers jedoch Stand. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Rosengarten: Verdächtiger Gasgeruch

Eine defekte Heizungsanlage führte heute Morgen gegen 09:30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz im Schöllenacker. Aufmerksame Mitarbeiter meldeten Gasgeruch innerhalb des Firmengebäudes, woraufhin die Freiwillige Feuerwehr Rosengarten mit drei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zum Einsatzort ausrückte.

