POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Schule - Sachbeschädigung an Schule - Sachbeschädigung - Leiter entwendet - Verkehrsunfall

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim Einparken in eine Parklücke auf dem Parkplatz eines Discounters in der Schönebürgstraße beschädigte am Montag um 10:30 Uhr eine 50-jährige Opel-Fahrerin einen vorbeifahrenden Mercedes-Benz eines 20-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Fichtenau: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag und Montag stiegen bislang unbekannte Vandalen an einer Schule im Christoph-von-Pfeil-Weg über die dortige Feuerleiter in das Obergeschoss der Schule. Dort drangen sie über eine Tür in das Gebäude ein und zerschlugen mehrere Wandlampen. Zudem wurden Wände, Fußboden, Schränke und Tafeln mit Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Schule

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brach ein bislang unbekannter Einbrecher mit brachialer Gewalt ein Fenster zu einem Klassenzimmer einer Schule in der Kurt-Schumacher-Straße auf. Anschließend wollte der Einbrecher vom Klassenzimmer auf den Hausflur gelangen und versuchte deswegen die verschlossene Klassenzimmertür aufzubrechen. Hierzu wurde zunächst ein Tisch zerstört und anschließend mit den Tischbeinen versucht die Tür aufzubrechen. Nachdem dies nicht gelang verließ der Einbrecher das Klassenzimmer wieder über das aufgebrochene Fenster. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. Zeugenhinwiese nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Regenfallrohre beschädigt

Bereits am 30.01.2019 wurden zwei Regenfallrohre an einem Gebäude in der Grabenstraße mittels eines Messers oder ähnlichem beschädigt. Am 05.02. wurden daraufhin die beiden Regenfallrohre ausgetauscht. Am vergangenen Donnerstag konnte festgestellt werden, dass die beiden neuen Rohre wiederum beschädigt wurden. Es entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugenhinwiese auf diese Sachbeschädigungen nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971/95090 entgegen.

Wolpertshausen: Aluminiumleiter entwendet

In der Haller Straße wurde zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen aus einem Gartengrundstück eine an einen Baum angelehnte Aluminiumleiter im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Wer hat in der genannten Zeit jemanden mit einer Leiter beobachtet? Hinwiese nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

