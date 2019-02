POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht

Polizeipräsidium Aalen

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Ein 19-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw befuhr am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr in der Gutenbergstraße in Richtung Fellbacher Straße. An der Kreuzung zur Wirtembergstraße missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden VW-Lenkerin. Die 38-jährige Autofahrerin konnte dem kreuzenden Auto nicht mehr ausweichen und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer verursachte am Montag, gegen 09:45 Uhr einen Unfall im Amselweg und fuhr anschließend weiter. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Lkw-Fahrer zum genannten Zeitpunkt rückwärts über den Gehweg und stieß dort gegen das Dach eines Carports. Am Carport entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 - 3000 Euro. Laut Zeugenaussage handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Kranfahrzeug mit orangenem Schwenkarm. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 in Verbindung zu setzen.

