Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Mann angegangen, beschädigte Bäume

Aalen (ots)

Lauchheim: Fahrzeug überschlug sich

Glücklicherweise wohl unverletzt überstand eine 20 Jahre alte Autofahrerin am Montagmorgen einen Verkehrsunfall. Kurz nach 7.30 Uhr kam sie mit ihrem Pkw Opel auf der Aalener Gasse auf eisglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und blieb dann mitten auf der Fahrbahn liegen. Die 20-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht; an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Oberkochen: Reh ausgewichen - 6000 Euro Sachschaden

Auf rund 6000 Euro beziffert sich der Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz nach 6 Uhr entstand. Eigenen Angaben zufolge musste ein 55-Jähriger, der mit seinem Pkw Opel die B 19 befuhr, zwischen den Anschlussstellen Oberkochen Nord und Oberkochen Süd einem Reh ausweichen, welches die Fahrbahn querte. Dabei prallte das Fahrzeug gegen die Leitplanken. Zu einer Berührung zwischen dem Reh und dem Pkw kam es nicht.

Aalen: 30-Jähriger von zwei Unbekannten angegangen

Am Sonntagabend wurde ein 30-jähriger Marokkaner, der in der Bahnhofsunterführung vom Fahrradparkhaus in Richtung Hirschbachstraße unterwegs war, gegen 21.50 Uhr von zwei ihm unbekannten Männern angegangen. Die beiden versuchten dem Mann seine Umhängetasche zu entreißen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben: 1. Täter - ca. 37 bis 45 Jahre alt, glatzköpfig, wird vom Geschädigten als Nordafrikaner bzw. Algerier beschrieben 2. Täter - ca. 50 Jahre alt, ca. 165 cm groß, kaffeebraune Haut, Rastazöpfe. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke und Jeans. Zeugen oder Personen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aalen, Tel.: 07361/5240 zu melden.

Bopfingen: Unfall auf eisglatter Straße

Auf der Kreisstraße 3316 zwischen Utzmemmingen und Härtsfeldhausen verlor eine 20-Jährige am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw VW. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es den Pkw Skoda eines 36-Jährigen streifte. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt; der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Lorch: Bäume umgerissen

Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter, als er zwischen Samstagnachmittag 16 Uhr und Montagmorgen 9 Uhr in einem frisch angelegten Park in der Schillerstraße zwei neugepflanzte Bäume samt Holzumrandung umriss. Hinweise bitte an den Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315.

Täferrot: 1000 Euro Sachschaden

Beim Abbiegen seines Pkw Toyota setzte ein 76-Jähriger sein Fahrzeug am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr an der Einmündung Brühlstraße / Lindacher Straße ein kleines Stück zurück. Dabei beschädigte er den Pkw Mercedes Benz eines 39-Jährigen, das hinter ihm stand. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell