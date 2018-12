POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Unfallfluchten

Waiblingen (ots) - Backnang: Unfallflucht auf Tankstellengelände

Ein 38-jähriger Mann aus Backnang wollte am Dienstag gegen 17:50 Uhr in der Sulzbacher Straße seinen BMW betanken. Da er an der Zapfsäule warten musste, begab er sich in den Verkaufsraum der Tankstelle. In dieser Zeit fuhr die Fahrerin einer schwarzen A-Klasse rückwärts auf seinen BMW auf und verursachte hierdurch einen Sachschaden von ca. 1000 EUR. Die Fahrerin wartete kurz ab, bis ihre Freundin aus dem Verkaufsraum der Tankstelle zurückkehrte und entfernte sich hieraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Leutenbach: Gelbes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Nach einer Unfallflucht in Leutenbach sucht die Polizei ein gelbes Fahrzeug, welches zwischen Montag, 09:00 Uhr und Dienstag, 17:00 Uhr im Schlehenweg unterwegs war. Das Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise auch um ein Fahrzeug eines Paketdienstes handelte, hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Smart hinten rechts am Kotflügel erheblich beschädigt und einen Sachschaden von circa 2.000 Euro angerichtet. Anschließend hatte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Winnenden, Telefon 07195/694-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361 580-108

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell