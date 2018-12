POL-AA: Ostalbkreis: Küchenbrand in Aalen-Arlesberg

Aalen (ots) - Aalen-Arlesberg: Küchenbrand in Wohnhaus

Am Mittwochmorgen gegen 09:15 Uhr kam es in der Wendelinusstraße zu einem Brand im Erdgeschoss eines Wohnhauses. Zwei anwesende Personen wurden auf das Feuer aufmerksam und konnten das Haus unverletzt verlassen. Ursächlich war mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt an einer Spülmaschine in der Küche. Die Freiwillige Feuerwehr war mit den Abteilungen Aalen, Ebnat und Unterkochen mit neun Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden, das Haus bleibt jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung vermutlich bis auf Weiteres unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einige zehntausend Euro.

