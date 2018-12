POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheibe an PKW eingeschalgen - Unfall beim Fahrstreifenwechsel - Parkplatzrempler

Aalen (ots) - Satteldorf: Scheibe an PKW eingeschlagen

An einem PKW Ford Transit, der auf einem Firmengelände in der Dieselstraße abgestellt war, wurde zwischen Dienstagabend, 22:30 Uhr und Mittwochfrüh, 06:30 Uhr, eine Scheibe eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Michelfeld: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwoch um 09:20 Uhr befuhr eine 40-jährige Lenkerin eines PKW Audi die Bundesstraße 14 von Michelfeld in Richtung Mainhardt. Im zweispurigen Bereich, bei der Roten Steige, wechselte die Audi-Fahrerin auf den linken Fahrstreifen, um einen vorausfahrenden LKW zu überholen. Hierbei übersah sie einen PKW Jeep Grand Cherokee, welcher bereits auf der linken Spur fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Mittwoch um 11:15 Uhr streifte ein 43-jähriger Lenker eines PKW Volvo einen daneben geparkten PKW Daimler-Benz, als er im Parkhaus Ritter in der Johanniterstraße ausparken wollte. Es entstand hier ein Schaden in Höhe von ca. 1100 Euro.

