POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Schweinstall - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigung - Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Auffahrunfall in der Haller Straße

Am Sonntag um 16:15 Uhr kam es zu einem Unfall in der Haller Straße mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 13.500 Euro. Ein36-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Haller Straße stadteinwärts und musste sein Fahrzeug aufgrund eines vorausfahrenden Fahrzeugs bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 19-jährige Ford Fiesta-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein bislang unbekannter Einbrecher eine Schiebetür in eine Bäckerei in der Karlstraße aufzuhebeln und einzudrücken. An der Tür, welche dem Versuch Stand hielt, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Oberrot: Windschutzscheibe beschädigt

Am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 16:40 Uhr wurde an einem PKW, welcher auf einem Parkplatz eines Wohnhauses im Ahornweg abgestellt war, die Frontscheibe beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 zu melden.

Ilshofen: Versuchter Einbruch

Über einen Lichtschacht versuchten in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Mühlstraße einzubrechen. Der Einbruch scheiterte, allerdings wurde ein Fenster beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Radfahrerin leicht verletzt

Am Sonntag um kurz vor 15:00 Uhr befuhr eine 27-jährige PKW-Lenkerin die Oskar-Bamberg-Straße in Fahrtrichtung Schönbergstraße. An der Einmündung zur Schönbergstraße wollte die 27-Jährige abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einer 57-jährigen Radfahrerin, welche, mit einem Mobiltelefon in der Hand, den dortigen Radweg befuhr und die Einmündung überqueren wollte. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Ilshofen: Brand in Schweinstall

Am Sonntag um kurz vor 11:00 Uhr kam es in einem Schweinstall in der Altdorfer Straße zu einem kleinen Brand, welcher einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte. Vermutlich wurde durch eine Muttersau eine, mit einer Kette gesicherte, Wärmelampe abgerissen, so dass diese Lampe auf den dortigen Kunststoffboden fiel und diesen in Brand setzte. Aufgrund der Hitzeentwicklung schmolz eine Kunststoffwasserleitung über der Brandstelle, so dass hierdurch der Brand bereits deutlich eingedämmt wurde. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Ilshofen, die mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort kam, wurde das Feuer letztendlich vollends abgelöscht. Bei dem Brand wurde lediglich eine Muttersau verletzt. Allerdings sind die Verletzungen behandelbar, so dass das Tier nicht getötet werden musste.

Fichtenau: Auffahrunfall auf der Autobahn

Auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Ulm ereignete sich kurz vor der Anschlussstelle Dinkelsbühl am Sonntag gegen 15:15 Uhr ein Auffahrunfall. Eine 51-jährige Lenkerin eines PKW Hyundai erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende 20-jährige Opel-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr hinten auf. Bei dem Unfall wurde eine 22-jährige Beifahrerin in dem Opel leicht verletzt. Ein einjähriges Kind im Fahrzeug blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

