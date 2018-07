POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Hundebiss, Unfälle

Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigungen an Schule

Am Sonntagabend haben Unbekannte gegen 23 Uhr vor der Talschule Bierflaschen zerschlagen und anschließend mit Steinen auf die Scheiben der Karl-Kessler-Realschule geworfen. Dabei sind zwei Glasscheiben beschädigt worden. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Hundebiss beim Public-Viewing

Am Freitagabend hielt sich ein 23-Jähriger Mann im Außenbereich eines Cafes An der Stadtkirche auf. Als er gegen 20.15 Uhr im Rahmen des Public-Viewings aufsprang und sich über ein Tor von Belgien freute, wurde er von dem daneben liegenden Hund, bei dem es sich um einen "Weimaraner" gehandelt haben soll, in den linken Oberarm gebissen. Der Biss erfolgte vermutlich, weil sich der Hund erschreckt hatte. Die Hundehalterin entschuldigte sich und entfernte sich mit dem Hund, ohne Name und Adresse zu hinterlassen. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Zwei Fahrradfahrer kollidiert

Während ein 61-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Rennrad am Sonntagnachmittag gegen 14.35 Uhr den ca. 2,90 Meter breiten Radweg am Westufer des Stausees Stockmühle von Lippach kommend befuhr, kam ihm ein 71-jähriger Radfahrer entgegen, welcher aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur geraten war. Die beiden Fahrradlenker kollidierten und verletzten sich dabei. An dem Rennrad entstand Schaden von ca. 4000 Euro.

Aalen-Dewangen: Gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Am Sonntagvormittag fuhr ein 64-jähriger Opel-Lenker gegen 8.40 Uhr rückwärts aus einer Garage in der Heubergstraße und stieß dabei gegen den Maschendrahtzaun eines Grundstückes, wodurch zwei Zaunpfosten beschädigt wurden. Anschließend setzte er seine Fahrt auf der K 3238 in Richtung Treppach in laut Zeugenaussagen unsicherer Fahrweise fort und gefährdete mehrere entgegenkommende Fahrzeuge, die nur durch Ausweichen eine Kollision vermeiden konnten. Im weiteren Verlauf fuhr er nahezu ungebremst in den Einmündungsbereich der Bodenbachstraße ein und darüber hinweg und stieß hier gegen einen ca. 1,5 Meter großen Findling. Ein nachfolgender Pkw-Lenker rannte umgehend zu dem Pkw des Fahrzeuglenkers, öffnete die Fahrertüre und zog den Zündschlüssel ab. Offensichtlich hatten körperliche Umstände zu der unsicheren Fahrweise Pkw-Lenkers geführt. Er wurde zur weiteren Untersuchung in das Ostalbklinikum eingeliefert. Sein Führerschein wurde vorerst einbehalten. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp über 1000 Euro. Verkehrsteilnehmer, die von dem Opel-Fahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen zu melden.

