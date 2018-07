POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zwei Körperverletzungen

Aalen (ots) - Neuler: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Auf dem Verbindungsweg von Schwenningen in Richtung Oberlengenfeld kam am Sonntag ein 52-jähriger Radfahrer gegen 17.25 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Am Rad entstand vermutlich kein Schaden.

Ellwangen: Aufgefahren

Am Sonntagnachmittag kam es auf der Westtangente der B290 in Richtung Jagstzell zu einem Auffahrunfall. Ein 32-jähriger Seat-Lenker war aus Unachtsamkeit auf den einen 63-jährigen Daimler-Lenker aufgefahren, der verkehrsbedingt an der Einmündung zum Mühlgraben an der dortigen Ampel angehalten hatte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Pkw rollt gegen Pkw

Am Sonntag hatte ein 60-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug gegen 11 Uhr auf dem Parkstreifen der Spitalstraße abgestellt, ohne es genügend gegen das Wegrollen gesichert zu haben. Das Fahrzeug machte sich selbständig und rollte auf dem leichten Gefälle gegen einen geparkten Pkw. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Königsturmstraße in den Kreisverkehr mit der Baldungstraße missachtete ein 35-jähriger BMW-Lenker am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr die Vorfahrt einer im Kreisverkehr fahrenden 18-jährigen Fiat-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Schechingen: Geschlagen und verletzt

Am frühen Sonntagmorgen schlug ein 26-Jähriger im Schechinger Freibad einen 30-Jährigen nieder, als dieser zusammen mit seiner Freundin und einem weiteren Pärchen die Beach-Party im Freibad verlassen wollte. Als sein Kumpel dazwischen gehen wollte, wurde auch er von dem 26-Jährigen geschlagen und ging zu Boden.

Bartholomä: Unfall beim Rückwärtsfahren

Am Sonntagvormittag fuhren ein 56-jähriger VW-Lenker und eine 55-jährige VW-Lenkerin im Bereich der Einmündung Hauptstraße/Amtsgasse gleichzeitig rückwärts. Dabei kam es gegen 11.30 Uhr zum Zusammenstoß, bei dem rund 3000 Euro entstanden. Eine 60-jährige Beifahrerin des 56-Jährigen wurde zudem leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in eine Klinik verbracht werden.

Durlangen: Mit Elektroroller gestürzt

Ein 61-jähriger Fahrer eines Elektrorollers, der am Sonntagvormittag gegen 11.10 Uhr im Bereich der Täferroter Straße einen geschotterten Waldweg befuhr, kippte mit seinem Fahrzeug um, als er zu stark an der dortigen Steigung beschleunigte. Passanten halfen ihm wieder auf seinen Roller und verständigten den Rettungsdienst. Dieser brachte den Gestürzten vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Stauferklinik.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Eine Zeugin hörte den lauten Schlag, als von einem unbekannten Fahrzeuglenker am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr an der Kreuzung In der Vorstadt/Neue Straße der Ampelmast auf der Verkehrsinsel beschädigt wurde. Der Unfallverursacher, bei dessen Fahrzeug es sich um einen älteren VW Polo gehandelt haben könnte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

