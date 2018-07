POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Traktor brennt aus - Anhänger löst sich von PKW - Unfallflucht - Sonstiges

Landkreis Schwäbisch Hall (ots) - Crailsheim: Geparkter PKW auf Firmengelände beschädigt

Auf einem Firmengelände in der Roßfelder Straße wurde am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 21:30 Uhr ein geparkter PKW BMW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Crailsheim: Unfall auf Kundenparkplatz

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr wollten ein 43-jähriger Fiat-Fahrer und ein 44-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz zur gleichen Zeit aus einem gegenüberliegenden Kundenparkplatz in der Haller Straße ausparken. Ohne aufeinander zu achten kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Crailsheim: Anhänger löst sich von PKW

Am Dienstag um kurz nach 15:00 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines PKW Opel mit Anhänger die Blaufelder Straße in Richtung Fallteich. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle löste sich plötzlich der Anhänger vom PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Hänger mit einem Entgegenkommenden PKW VW Polo eines 24-Jährigen zusammen. An dem PKW entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Dienstag um kurz vor 16:30 Uhr fuhren eine 43-jährige Audi-Lenkerin und ein 53-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Vito hintereinander die B19. An der Kupferkreuzung musste der Vito-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende Audi-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag um 16:00 Uhr parkte eine 65-jährige Mazda-Fahrerin aus einem Kundenparkplatz in der Willy-Brandt-Allee aus. Hierbei stieß sie mit ihrem Fahrzeugheck gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite im absoluten Halteverbot stehenden PKW Dacia Soreno. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Traktor brennt aus

Am Dienstag um 14:30 Uhr wurde der Polizei ein brennender Traktor auf Höhe des Sägewerks Hirschbach gemeldet. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entzündetes sich der Traktor. Die Feuerwehr Sulzbach-Laufen löschte den Brand mit insgesamt vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

Ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro entstand am Dienstag um kurz nach 14:00 Uhr in der Geschwister-Scholl-Straße. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer wollte von der Geschwister-Scholl-Straße in die Stauffenbergstraße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines BMW einer 31-jährigen Fahrerin. Verletzt wurde niemand.

