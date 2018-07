POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Dieseldiebstahl

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Wildunfall

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen entstand. Kurz nach 4 Uhr erfasste ein Autofahrer mit seinem Pkw auf der B 19 zwischen dem dortigen Sägewerk und der Abzweigung Scheufele ein die Straße querendes Reh. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Lauchheim: Kradlenker leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 24 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr zu. Auf Höhe der Kläranlage auf der B 29 verlor der junge Mann wohl aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Der 24-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht; an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Hüttlingen: Fahrzeug übersehen - 20.000 Euro Sachschaden

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag ereignete. Gegen 15.25 Uhr fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw Opel von der Straße Straubenmühle auf die B 19 ein. Dabei übersah er den Pkw Ford Focus einer 24-Jährigen. Obwohl die junge Frau noch auf die entgegengesetzte Linksabbiegespur auswich, konnte sie die Kollision nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden sie und ihr 2 Jahre altes Kind leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Aalen: 5000 Euro Sachschaden

Kurz nach 16.30 Uhr kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Eine 24-jährige VW-Fahrerin, welche die Daimlerstraße befuhr, wendete ihr Fahrzeug, da wegen eines dort stehenden Lkw kein Durchkommen möglich war. Kurzzeitig stand ihr Fahrzeug dabei quer vor einem Gebäude. Zeitgleich fuhr ein 62-jähriger Jeep-Fahrer rückwärts von einem dortigen Stellplatz heraus, wobei er das querstehende Fahrzeug touchierte.

Aalen: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit seinem Pkw Audi streifte ein 65-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12 Uhr einen Pkw Audi, der auf einem Parkplatz in der Abtsgmünder Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Schaden beziffert sich auf rund 5000 Euro.

Rainau: Diesel abgezapft

Zwischen Mitternacht und 4 Uhr am Mittwochmorgen zapfte ein Unbekannter aus einem Lkw, der auf einem Parkplatz auf der B 290 Höhe Frankenreute abgestellt war, rund 700 Liter Diesel ab. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Parkrempler

Beim Ausparken seines Pkw VW beschädigte ein 50-Jähriger am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr einen in der Parkpalette abgestellten Pkw Hyundai. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Bopfingen: Lkw übersehen - 2000 Euro Sachschaden

Auf rund 2000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den eine 39-Jährige am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 14.20 Uhr fuhr sie mit ihrem Opel Astra rückwärts von einem Parkplatz kommend, auf die Zufahrtstraße beim Gewerbehof ein. Dabei übersah sie den Lkw eines 30-Jährigen und streifte diesen.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 60-Jährige ihren Pkw VW Passat am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Neunheimer Straße anhalten. Eine 20-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Fiat Punto auf, wobei Sachschaden von wenigen hundert Euro entstand. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Ellwangen: Katze ausgewichen - 500 Euro Schaden

Rund 500 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 4.40 Uhr, als der 28-jährige Fahrer eines Pkw Mercedes Benz auf der Haller Straße einer querenden Katze auswich. Er fuhr mit seinem Fahrzeug gegen den rechten Randstein, wobei die Felge und der Reifen des Pkw beschädigt wurden.

Lorch: Unfallflucht

Beim Abbiegen in die Akazienstraße beschädigte ein Unbekannter mit seinem Lkw einen dort aufgestellten Gartenzaun, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bemerkt. Hinweise auf den Verursacher erbittet an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet - 3500 Euro Schaden

An der Einmündung Wetzgauer Straße / Haselbacher Weg missachtete eine 31-Jährige am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr die Vorfahrt einer 44 Jahre alten Opel-Fahrerin. Bei der Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Rückwärtsfahren

Als er mit seinem Lkw am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Güglingstraße ein Stück rückwärtsfuhr, übersah ein 32-Jähriger den Pkw Toyota eines 78-Jährigen und streifte diesen. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 1500 Euro.

