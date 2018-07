POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Angriff auf Polizisten, Falscher Microsoft-Mitarbeiter und Unfälle.

Waiblingen (ots) - Weinstadt: Unfallflucht von Zeuge beobachtet

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte eine Unfallflucht am Dienstagvormittag im Kalkofen schnell geklärt werden. Ein 32 Jahre alter VW-Lenker hatte kurz nach 11:00 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes beim Ausparken einen geparkten Daimler beschädigt und einen Sachschaden von circa 500 Euro angerichtet. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet, das Kennzeichen notiert und den Vorfall gemeldet. Auf den 32-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle zu.

Remshalden: Späte Reue

Ein 83 Jahre alter Autofahrer war bereits am Montag, um 22:00 Uhr in der Stuttgarter Straße unterwegs, als er an einem geparkten Fahrzeug zu nah vorbei fuhr und den Außenspiegel abriss. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am nächsten Tag zeigte er Reue und meldete sich bei der Polizei, so dass die Schadensregulierung beim beschädigten Fahrzeug eingeleitet werden konnte. Der Sachschaden dürfte bei wenigen hundert Euro liegen.

Leutenbach: Zu schnell auf der B14 - Beifahrerin verletzt, Auto Totalschaden

Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer hat Dienstagabend aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der B 14 einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war mit seinem BMW um 20:30 Uhr in Richtung Backnang unterwegs, als er kurz vor der Anschlussstelle Nellmersbach am Übergang zur einspurigen Richtungsfahrbahn ein Fahrzeug überholte und anschließend auf die rechte Fahrspur zog. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW und schleuderte nach rechts und links über die Fahrbahn. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen und -einrichtungen beschädigt, ehe er gegen die Leitplanke prallte und nach 20 Metern zum Stehen kam. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher und ein weiterer Mitfahrer blieben unverletzt. An dem BMW war wirtschaftlicher Totalschaden von circa 8.000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden. Der Sachaden an der Verkehrseinrichtung wurde auf circa 2.000 Euro beziffert.

Urbach: Familienzusammenführung - Polizei Dein Freund und Helfer

Einem aufmerksamen Passanten fiel am Dienstag, um 19:20 Uhr ein 2 1/2 Jahre altes Mädchen auf, welches im Bereich Hauptstraße und Konrad-Hornschuch-Straße alleine auf der Straße herumlief. Der Mann und seine Ehefrau sprachen das Kind an, nahmen es unter ihre Aufsicht und verständigten die Polizei. Mit Hilfe eines Hinweises eines weiteren Zeugen, konnten die Beamten den Vater ermitteln. Dieser hatte seine Tochter bereits gesucht.

Fellbach: Ausgefahrener Ladehaken beschädigt Autodach

Ein 49 Jahre alter Fahrer eines Muldenkippers fuhr am Mittwoch, 06:40 Uhr rückwärts auf die Otto-Hahn-Straße ein und übersah hierbei einen vorbeifahrenden VW eines 56-Jährigen. Da der Muldenkipper den Ladehaken ausgefahren hatte, wurde das das Dach eingedrückt und die Frontscheibe des VW beschädigt, wodurch ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Fellbach: Roter Pkw nach Unfallflucht gesucht

Einen roten Pkw suchen Beamte des Polizeireviers Fellbach nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Wilhelm-Stähle-Straße zugetragen hat. Der unbekannte Autofahrer hatte vermutlich beim Ausparken einen am Straßenrand geparkten Audi übersehen und war gegen dessen Seite gefahren. An dem Audi war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Aufgrund der fremden Lackantragungen an dem Audi wird davon ausgegangen, dass der gesuchte Pkw rot lackiert ist. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach, Telefon 0711/5772-0.

Backnang: Falscher Microsoft-Mitarbeiter ergaunert Geld Bereits am Samstag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ist ein 48-jähriger Backnanger einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Der Anrufer gab sich als vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter aus, der den PC des angerufenen Opfers per Fernwartung vor Computerviren schützen wolle. Offenbar war der Anrufer so überzeugend, dass der Mann ihm via Onlinebanking mehrere hundert Euro überwies. Die Polizei rät, derartige Gespräche sofort zu beenden und auf keinen Fall fremden Personen Fernzugriff auf seinen PC zu gestatten oder in diesem Zusammenhang nach Aufforderung Geldbeträge zu überweisen. Backnang: Unfall beim Einparken Auf einem Parkplatz in der Sulzbacher Straße kam es am Dienstag gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige VW-Fahrerin wollte beim Einfahren in eine Parklücke die Position ihres Fahrzeuges korrigieren und setzte nochmals zurück. Dabei übersah sie den hinter ihr vorbeifahrenden Ford eines 48-Jährigen. Beim Zusammenstoß war ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstanden. Weissach im Tal: Auffahrunfall Ein 16-jähriger Moped-Fahrer fuhr am Dienstagnachmittag vermutlich aus Unachtsamkeit mit seiner Kreisler auf einen vor ihm verkehrsbedingt angehaltenen BMW einer 20-Jährigen auf. Der Unfall ereignete sich gegen 16:30 Uhr auf der Brüdener Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Auf rund 3.000 Euro lässt sich der entstandene Sachschaden beziffern. Sulzbach an der Murr: Zusammenstoß von Auto und Quad Ein 76-jähriger Fahrer eines Ford Kuga, der gegen 15:20 Uhr die Brühlgasse befuhr, sah an der Kreuzung zum Finkenweg den von rechts aus dem Finkenweg in die Brühlgasse einbiegenden 24-Jährigen auf seinem Yamaha-Quad zu spät. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Backnang: Trunkenbold greift Polizisten an Passanten meldeten der Polizei am Dienstag, gegen 22:00 Uhr eine in der Albertstraße liegende Person. Beim Eintreffen der Streife stellte sich heraus, dass der Mann offenbar stark alkoholisiert war und deutliche Stimmungsschwankungen und Ausfallerscheinungen zeigte. So war es ihm nicht möglich einen Atemalkoholtest korrekt durchzuführen. Da der 29-Jährige offenbar nicht mehr Herr seiner Sinne war, wurde er zum Revier Backnang verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er bereits die eingesetzten Polizeibeamten.

Auf richterliche Anordnung musste der Mann seinen Rausch in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers ausschlafen. In der Gewahrsamszelle verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, schrie und randalierte. Als die Beamten daraufhin die Gewahrsamszelle nochmals aufsuchten und den Mann zur Vernunft bringen wollten, griff er die Beamten an und schlug auf sie ein, bis er erneut überwältigt werden konnte. Ein Polizeibeamter wurde hierbei verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Er konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Dem 29-jährigen Mann droht nun ein Strafverfahren.

