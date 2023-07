Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einladung zum Präventionsprojekt der Polizeiinspektion NB - die Drachenbootmeisterschaften auf dem Reitbahnsee

Neubrandenburg (ots)

Am 7. Juli 2023 finden die 27. Schulmeisterschaften im Drachenboot als Präventionsmaßnahme gegen Kinder- und Jugendkriminalität auf dem Neubrandenburger Reitbahnsee statt. Die Veranstaltung ist ein gemeinsames Projekt der Polizeiinspektion Neubrandenburg und des Polizeisportvereins Neubrandenburg. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unterstützung der Neubrandenburger Stadtwerke und der Sparkasse Demmin-Neubrandenburg, ohne die diese Veranstaltung so nicht mehr möglich wäre.

Für die Meisterschaften am Freitag sind 16 Boote aus acht Schulen bzw. Bildungseinrichtungen angemeldet. Wir rechnen mit ca. 500 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern.

In den jeweiligen Altersklassen Kl. 7-8 und 9-10 starten je fünf Boote und in Kl. 11-12 bzw. Ausbildungsjahrgänge 1-3 insgesamt sechs Boote. In jeder Altersklasse wird dann um den Sieg gekämpft. Alle Teams werden insgesamt dreimal starten und über die Qualifizierungs- und Vorläufe dann ins kleine oder große Finale einziehen.

Umrahmt wird die Veranstaltung mit einer "Ausbildungsmesse", an der sich neben der Einstellungsstelle der Landespolizei auch die Bundeswehr, die Bundespolizei, der Zoll, die Agentur für Arbeit sowie regionale Firmen beteiligen.

Am 07.07.2023 um 8.30 Uhr ist die Eröffnung und gegen 09:00 Uhr das erste Rennen geplant. Wir freuen uns auf spannende Wettkämpfe und natürlich auch über interessierte Zuschauer, die die Teams vom Ufer aus anfeuern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell