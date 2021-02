Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten im Bereich Neustrelitz

Neustrelitz (ots)

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz nahmen in den letzten 24 Stunden zwei Verkehrsunfälle auf, in dessen Folge insgesamt fünf Personen verletzt wurden.

Heute Vormittag gegen 10:15 Uhr kam es in der Strelitzer Chaussee in Neustrelitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die 42-jährige Fahrzeugführerin eines PKW von der Straße "An der Fasanarie" auf die Strelitzer Chaussee in Fahrtrichtung Wilhelm-Stolte-Straße zu fahren. Dabei missachtete sie den 76-jährigen Fahrzeugführer eines PKW, der vorfahrtsberechtigt auf der Strelitzer Chaussee in Richtung Stadtzentrum fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch der 76-Jährige und dessen gleichaltrige Mitfahrerin leicht verletzt und ins Klinikum Neustrelitz verbracht wurden. Auch die 42-jährige Fahrzeugführerin und ihr 8-jähriges, mitfahrendes Kind wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, eine weitere Behandlung schien zunächst nicht notwendig.

Die zwei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bereits gestern Nachmittag gegen 14:30 Uhr ereignete sich ebenfalls ein Verkehrsunfall mit Personenschaden im Bereich Neustrelitz. Die Fahrzeugführer der zwei beteiligten PKW waren zur Unfallzeit auf der B198 von Neustrelitz in Fahrtrichtung Wesenberg unterwegs. Auf Höhe der Abfahrt nach Klein Trebbow bremste der vorausfahrende 64-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs ab. Der 21-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW fuhr in der weiteren Folge und nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund Unaufmerksamkeit auf den vorausfahrenden PKW auf. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neustrelitz verbracht. Sein Fahrzeug war nicht fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 8000 EUR geschätzt.

Alle in der Pressemitteilung genannten Personen haben die deutschen Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell