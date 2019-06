Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Warnung vor Trickdiebstählen durch "Geldwechselmasche"

Neubrandenburg (ots)

Am 04.06.2019 kam es in Malchin und in Neubrandenburg zu drei Trickdiebstählen zum Nachteil älterer Mitbürger.

In dem ersten Fall befand sich ein 84-jähriger Rentner gegen 09:15 Uhr in Malchin Am Markt und ging fußläufig in Richtung Kirche. Hierbei sprachen ihn ein Mann und ein Frau an und baten darum eine 2EUR Münze kleiner zu wechseln. Der hilfsbereite Rentner holte daraufhin sein Portemonnaie hervor und suchte nach passendem Kleingeld. Die Frau griff dabei zeitgleich in die Geldbörse des Rentners um auch zu suchen. Nach dem Geldwechsel entfernten sich die beiden Tatverdächtigen. Wenig später kam dem Geschädigten die Situation komisch vor und deshalb überprüfte er sein Portemonnaie. Hierbei musste er feststellen, dass ihm 40EUR in Scheinen entwendet wurden.

Nur eine halbe Stunde später, gegen 09:45 Uhr wurde ein 79-jähriger Rentner auf dem Parkplatz eines Discounters in der Teichstraße in Malchin von zwei Tatverdächtigen angesprochen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelte es sich um dieselben Tatverdächtigen wie zuvor Am Markt. Beide baten darum eine 1EUR Münze kleiner zu wechseln. Auch hier griff die tatverdächtige Frau in das Portemonnaie des Rentners während er passendes Kleingeld suchte. Nachdem das Münzgeld gewechselt wurde entfernten sich die zwei Tatverdächtigen. Als der Rentner später seinen Einkauf an der Kasse bezahlen wollte bemerkte er, dass seine Geldscheine in Höhe von 120,-EUR fehlten.

Der dritte Fall mit der gleichen Masche ereignete sich gegen 10:40 Uhr in der Rostocker Straße in Neubrandenburg, auf dem Parkplatz eines Discounters. Hier sprachen ein Mann und eine Frau einen 85-jährigen Rentner an und baten darum eine 1EUR Münze kleiner zu wechseln. Der Rentner bemerkte später das Fehlen seiner Geldscheine in Höhe von 60,-EUR.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1.Person:

- männlich - dunkler Teint - dunkle kurze Haare - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - weißes Hemd und lange Hose - gepflegte Erscheinung - sprach Deutsch mit Akzent

2. Person:

- weiblich - dunkler Teint - dunkle schulterlange Haare - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 170-180 cm groß - weiße Bluse - gepflegte Erscheinung - sprach Deutsch mit Akzent

Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach den beiden Tatverdächtigen führten bislang nicht zum Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer weitere Angaben zu den Verdächtigen machen kann, bzw. ebenfalls Geschädigter dieses Trickdiebstahls geworden ist, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nehmen die Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224, die Polizei in Neubrandenburg unter 0395- 5582 5224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Aus gegebenem Anlass rät die Polizei zur besonderen Vorsicht und Achtsamkeit beim Geldwechsel. Lassen Sie sich erst das Wechselgeld geben und lassen Sie sich beim Suchen in Ihrem Portemonnaie nicht unterstützen. In Ihrem Portemonnaie haben keine Fremden hineinzugreifen! Für Trickdiebe ist es ein Leichtes unbemerkt die Scheine herauszuziehen.

