POL-NB: Erfolgreiche Kontrollaktion "100% geschnallt"

Am 30.04.2019 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr haben sich Präventionsberater und Polizeibeamte des Polizeihauptrevieres Neubrandenburg im Zusammenwirken mit der Verkehrswacht und Schülern der jeweiligen Schule an der landesweiten Aktion "100% geschnallt" beteiligt. Ziel der Kontrollaktion war nicht Ahndung der Fehlverhalten, sondern die Sensibilisierung und Informationsweitergabe zur ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder.

In Neubrandenburg wurden die Fahrzeuge an der Grundschule West im Dükerweg sowie am BIP Kreativitätscampus in der Stavener Straße kontrolliert. Bei den Kontrollen bei der BIP wurden keine Mängel bei der Sicherung der Kinder festgestellt.

In der Grundschule West wurden ca. 30 Fahrzeuge kontrolliert, wobei in drei Fällen festgestellt wurde, dass die Kinder keinen Kindersitz (Sitzerhöhung) hatten, obwohl sie noch einen gebraucht hätten, da sie noch keine 12 Jahre bzw. 1,50m groß sind. Bei allen anderen Fahrzeugen hatten die Beamten aber nichts zu beanstanden. Mit den Fahrzeugführern konnten Gespräche geführt werden, um die Bedeutung der ordnungsgemäßen Sicherung für sich und die Kinder zu erläutern. Hierbei haben es die kontrollierten Fahrzeugführer als positiv empfunden, dass die Schüler an der Kontrolle mit einbezogen wurden.

Erschreckend haben die Polizeibeamten die Parksituation vor Ort erlebt. Viele Eltern versuchen den kürzesten Weg zu nutzen und so weit wie möglich mit dem Fahrzeug zum Schulgelände zu fahren. Das ist gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer. So kommt es zu Behinderungen für die Fahrzeuge und zu schwer einsehbaren Gefahrensituationen für die (kleinen) Schulkinder der Grundschule.

Wir appellieren an alle Eltern, mit Ihrem Fahrzeug nicht bis direkt vor die Schultür zu fahren! Nutzen Sie die ausgewiesenen Parkplätze und gehen Sie die letzten Meter bis zur Schule zu Fuß. Alle Eltern wollen ihre Kinder gesund und sicher zur Schule bringen. Da ist das Parkchaos, was sich morgens vor den meisten Schulen abspielt nicht förderlich!

Die gemeinsame Aktion "100% geschnallt" wird sowohl von Polizei und Verkehrswacht, wie auch von den kontrollierten Eltern und den kontrollierenden Kindern als voller Erfolg gesehen.

