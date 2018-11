POL-NB: Brandursache zum Wohnungsbrand (Nachmeldung zur PM vom 17.11.2018 14:04 Uhr)

Demmin (ots) - Wie bereits berichtet, ist es in den Morgenstunden des 17.11.2018 zu einem Wohnungsbrand im Schwedenwallgang in Demmin gekommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hat eines der Kinder mit einem Feuerzeug gespielt, so dass dadurch das Feuer ausgebrochen ist. Auf Grund dieser Erkenntnisse hat die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg auf den Einsatz des Brandursachenermittlers verzichtet. Die polizeilichen Ermittlungen wegen der fahrlässigen Brandstiftung dauern an.

Erstmeldung: Heute, am 17.11.2018, gegen 10:00 Uhr, kamen Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Schwedenwallweg in Demmin zum Einsatz. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zu einem offenen Brand in der zweiten Etage eines Hauses, welches von einer Familie bewohnt wird. Nach einer ersten Aussage des Vaters sollen die Kinder zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der betroffenen Etage gespielt haben. Die Eltern hätten sich im Erdgeschoss befunden. Nachdem das Feuer bemerkt wurde, konnte sich die Familie selbstständig aus dem Haus retten. Die Mutter wurde durch die Hitzeentwicklung leicht verletzt und musste ins KKH gebracht werden, aus dem sie nach kurzer Untersuchung aber wieder entlassen werden konnte. Durch das Feuer und die Löscharbeiten wurde die obere Etage dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass das Haus aktuell unbewohnbar ist. Es soll nach erster Schätzung ein Schaden von ca. 50.000EUR entstanden sein. Die betroffene Familie kam bei Freunden und Verwandten unter. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 17 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

