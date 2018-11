POL-NB: Diebstahl eines Toyota, Baujahr 2017

Neubrandenburg (ots) - In der Zeit vom 13.11.2018 18:00 Uhr bis zum 15.11.2018 09:00 Uhr wurde in der Neubrandenburger Oststadt ein Fahrzeug der Marke Toyota entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der graue Toyota C-HR in der Leibnizstraße in der Parkaufreihung am rechten Fahrbahnrand, unmittelbar vor der Hausnummer 5, in Fahrtrichtung zur Ziolkowskistraße. Als die Fahrzeugbesitzerin ihr Fahrzeug am 15.11.2018 gegen 09:00 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Auch eine Absuche der umliegenden Parkplätze hat nicht zum Auffinden des Fahrzeugs geführt. Der Toyota ist erst ein Jahr alt, hat einen Wert von ca. 25.000 Euro und keine besonderen Merkmale oder Auffälligkeiten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.

