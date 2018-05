POL-BOR: Gronau - Motorradfahrer im Kreisverkehr übersehen

Gronau (ots) - (dm) Im Krankenhaus stationär aufgenommen wurde ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Gronau, nachdem ein 27-jähriger Autofahrer (ebenfalls aus Gronau) ihn in einem Kreisverkehr am Sonntag übersehen hatte.

Gegen 16.55 Uhr war der Motorradfahrer auf der Vereinsstraße in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Im Kreisverkehr Vereinsstraße / Kaiserstiege streifte der 27-Jährige den Motorradfahrer. Er war von der Kaiserstiege aus kommend in Richtung Gildehauser Straße gefahren. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er für weitere Untersuchungen zunächst verbleiben musste.

