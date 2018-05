POL-BOR: Legden - Mit dem Rad gestürzt

Legden (ots) - Vor Schreck gestürzt ist eine 68 Jahre alte Radfahrerin aus Gescher am Montag bei einem Unfall in Legden. Die Frau befuhr gegen 08.50 Uhr den Radweg an der Straße Neue Mühle, als sich ein PKW aus der Ausfahrt eines Betriebes heraustastete. Es kam zwar nicht zum Zusammenstoß, die Frau verlor aber die Kontrolle und stürzte; sie wurde leicht verletzt. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell