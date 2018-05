POL-BOR: Borken - Bei Einbruch Handys gestohlen

Borken (ots) - Auf Smartphones hatten es unbekannte Täter bei einem Einbruch in Borken abgesehen. Sie schlugen in der Nacht zum Montag gegen 03.50 Uhr das Schaufenster eines Geschäftes am Markt ein. Die unbekannten entwendeten mehrere Geräte, vor allem der Marken Apple und Samsung. Zeugen beobachteten, wie sie mit einem kleinen Pkw in Richtung Remigiuskirche davonfuhren. Beschreibung: Die beiden Männer sind zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und hatten ein südländisches Aussehen sowie eine sportliche Statur. Sie waren dunkel bekleidet; beide trugen eine schwarze Baseballkappe. Hinweise erbittet die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell