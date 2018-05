POL-BOR: Gronau-Epe - Vandalismus an Kirche

Gronau-Epe (ots) - (dm) Mutwillig zerstörten Unbekannte am Sonntag insgesamt vier Fensterscheiben der evangelischen Kirche an der Bernhardstraße. Die Tatzeit liegt zwischen 12.00 Uhr und 19.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo Gronau (02562-9260).

