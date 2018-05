POL-BOR: Vreden - Aus Firma Geld gestohlen

Vreden (ots) - Bargeld ließen unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Firma in Vreden mitgehen. Sie gelangten vermutlich durch ein Rolltor ins Innere des Gebäudes an der Karl-Benz-Straße. Die Tat muss sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

