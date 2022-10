POL-HST: Nachmeldung: Brand eines Einfamilienhauses in Niepars (VR)-67-jährige Bewohnerin vermisst

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) - Am Montag, dem 10.10.2022 wurde der Polizei in Barth ein Einbruch in einen Baucontainer in der Gemeinde Preetz gemeldet. So wurde augenscheinlich über das Wochenende durch unbekannte Täter ein Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge vornehmlich der Marke Makita aus diesem entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf geschätzte 700 Euro. Am heutigen Tag erging eine ...

