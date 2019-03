Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Brand eines Papiercontainers in Körkwitz

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 12.03.2019 gegen 23:35 Uhr wurde der Polizei in Ribnitz-Damgarten ein Brand in der Straße Am Bernsteinsee in Körkwitz gemeldet.

Am oben genannten Ort brannte ein Papiercontainer (ca. 1.000 Liter) in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten kamen zum Einsatz und löschten den Brand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die eingesetzten Beamten konnten in Tatortnähe keine Personen oder mögliche Zeugen feststellen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen u.a. zur Brandursache aufgenommen. Wer zur o.g. Zeit etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zur Brandentstehung machen kann, wende sich bitte unter der Telefonnummer 03821 / 8750 an die Beamten im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.

