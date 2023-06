POL-GÜ: Verkehrskontrolle entlarvt diverse Vergehen

Gelbensande/B105 (ots) - Am Morgen des 21.06.23 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B105 zwischen Altheide und Gelbensande. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 90-jährige Fahrzeugführer eines VW gegen 07:20 Uhr die Bundesstraße in Richtung Gelbensande. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah der 90-Jährige einen Mercedes-Benz, der bereits verkehrsbedingt an einer Baustellenampel hielt. Es kam zum ...

