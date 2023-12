POL-HRO: Radfahrer nach Zusammenstoß mit einer Straßenbahn leicht verletzt

Rostock (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags haben Polizisten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer in Evershagen gestoppt. Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise fiel den Beamten der 40-jährige Deutsche gegen 01:10 Uhr in der Bertolt-Brecht-Straße auf. Der Grund für seine zu beobachtenden Fahrmanöver war auch schnell klar - es konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei ihm wahrgenommen werden. ...

