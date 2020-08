Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Betrug bei Dacharbeiten

Rostock (ots)

Gestern meldete sich ein Hinweisgeber bei der Polizeistation Warnemünde. Dort schilderte er einen Betrugsfall durch falsche Bauarbeiter im Bereich Rostock Diedrichshagen.

Nach ersten Erkenntnissen besuchten mehrere unbekannte Tatverdächtige den 84-jährigen deutschen Geschädigten auf seinem Grundstück. Die Personen wollten Arbeiten an seinem Dach ausführen und die Dachdielen erneuern, dem der Geschädigte nach einem ersten Gespräch zustimmte. Sie begannen sofort mit der Arbeit. Es fiel auf, dass sie bereits perfekt zugeschnittene Dachdielen dabeihatten. Der 84-jährige zahlte die ersten 1.000 Euro per Vorkasse an die Arbeiter aus.

Gestern kamen die Personen erneut zu dem Grundstück des Seniors, um die Arbeiten zu beenden und das restliche Geld von dem Geschädigten abzuholen. Statt der vereinbarten 1.600 Euro forderten die Bauarbeiter jetzt 5.200 Euro. Daraufhin drohte der Hinweisgeber mit der Polizei, wonach sich die Tatverdächtigen vom Grundstück entfernten.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Betrugs auf. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

