POL-HWI: Ladendiebe gestellt - ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Insel Poel (ots) - Am 19. Juli wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in der vergangenen Nacht zu einem Diebstahl eines Toyota Land Cruiser in Kaltenhof gekommen ist. Unbekannte Täter entwendeten den braunen Toyota, der zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen MI-ZW2020 trug. Er wurde am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr im Bernsteinweg abgestellt und war am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, nicht mehr ...

mehr