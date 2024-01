POL-LWL: Hoher Sachschaden durch Brand eines Nebengebäudes

Sülten (ots) - Ein 83-jähriger Mann ist offensichtlich an den Folgen einer Verpuffung in einer Doppelhaushälfte in Sülten bei Weitendorf verstorben. Der Vorfall, der offensichtlich schon mehrere Tage zurückliegt und unbemerkt blieb, wurde am Sonntagmittag zufällig durch Nachbarn bekannt, die verrußte Fenster in der betreffenden Doppelhaushälfte feststellten. Die wenig später eintreffende Feuerwehr entdeckte den ...

