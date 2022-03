POL-LWL: 4 Demonstrationen im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Montagabend

Langen Brütz (ots) - Auf dem Gelände einer Biogasanlage in Langen Brütz ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Gebrannt haben mehrere ausgediente Dachplatten einer Siloanlage. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich die bereits vom Dach entfernten Platten aufgrund einer chemischen Reaktion selbst entzündet haben. Grund hierfür soll ein hoher Anteil von Schwefelgas in den Dachelementen gewesen sein, das in ...

mehr