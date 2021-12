Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Person nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Demen (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zwischen den Ortslagen Demen und Kobande zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 42-jährige deutsche Fahrzeugführer auf winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW nach links abgekommen sein. Infolgedessen kollidierte sein Fahrzeug mit einem Baum und durchbrach einen Zaun, bevor es zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Der 42-Jährige kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Aufgrund von Bergungsarbeiten kam es zeitweilig zur Vollsperrung der Landesstraße 091.

