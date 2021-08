Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei beendet tätliche Auseinandersetzung

Lübz (ots)

In Lübz hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen eine Prügelei zwischen zwei Männern beendet. Dabei wurden beide Widersacher sowie ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich nach Beendigung des Stadtparkfestes vor dem Rathaus. Ein 24-Jähriger und ein 25-jähriger Mann (beide deutsche Staatsbürger) waren aus noch unbekannten Gründen aneinandergeraten, worauf es zu einer handfesten Auseinandersetzung kam. Hinzugerufene Polizisten versuchten bei deren Eintreffen, die Prügelei zu beenden und die beiden Widersacher zu trennen. In diesem Zusammenhang wurde ein Polizeibeamter, der dabei zu Boden ging, leicht verletzt. Daraufhin setzte die Polizei Reizgas gegen einen der beiden Männer ein, der zu diesem Zeitpunkt auf seinen am Boden liegenden Widersacher einschlug. Daraufhin konnte die Auseinandersetzung beendet werden. Die Polizei nahm anschließend eine Anzeige wegen Körperverletzung bzw. gefährlicher Körperverletzung auf.

Bereits zuvor wurde die Polizei zu einer Körperverletzung gerufen, die sich auf dem Festgelände ereignet hat. Zwei Männer waren aneinandergeraten, worauf es zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Im Ergebnis wurde niemand verletzt. Auch in diesem Fall wurde Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

