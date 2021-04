Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsraumeinschränkungen durch Bombenentschärfung am 2. Mai

Parchim (ots)

Anbei der Link zur Pressemitteilung der Stadt Parchim bezüglich der Bombenentschärfung am kommenden Sonntag, 02.Mai 2021, die insbesondere Informationen zum Sperrradius und zu vorgesehenen Verkehrseinschränkungen enthält. Die Pressearbeit in dieser Sache erfolgt ausschließlich über die Stadt Parchim (Medienkontakt in der Pressemitteilung enthalten).

https://www.parchim.de/de/news/bombenentschaerfung-verkehrsinfos/

