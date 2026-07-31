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Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: SUP-Paddler und Segler kentern auf dem Schweriner See - Einsätze der Wasserschutzpolizei Schwerin aufgrund der Wetterlage

Schwerin (ots)

Innerhalb von ca. einer Stunde mussten mehrere Wassersportler aus dem Schweriner See gerettet werden.

1. Zwei Segelboote auf Schweriner Innensee gekentert - Rettungseinsatz der Wasserwacht und der Wasserschutzpolizei

Mehrere Anrufer teilten am gestrigen Donnerstag der WSPI Schwerin mit, dass gegen 19:00 Uhr zwei Segelboote im Bereich Schweriner Innensee gekentert seien. Es sollen sich mehrere Personen im Wasser befinden. Unter Einsatz eines Schlauchbootes der WSPI Schwerin verlegten die Polizeibeamten zum Einsatzort und retteten die Personen (3 x männlich, 1 x weiblich) gemeinsam mit der Wasserwacht Schwerin nach kurzer Zeit aus dem Wasser. Der Rettungsdienst wurde ebenfalls angefordert. Alle Verunfallten blieben unverletzt. Eine Sportbootunfallanzeige wurde aufgenommen.

2. Stand-Up-Paddler auf dem Schweriner Innensee in Not

Gegen 18:40 Uhr erhielt die WSPI Schwerin den Hinweis, dass drei SUP-Paddler in den Schweriner Innensee gefallen sind. Es erfolgte ein Sucheinsatz der WSPI Schwerin gemeinsam mit der Wasserwacht Schwerin, der aufgrund der Wetterlage besonders herausfordernd für die Einsatzkräfte war. Während der Suche wurde mitgeteilt, dass alle drei Wassersportler (30-44 Jahre) unverletzt schwimmend das Ufer erreichen konnten. Zwei SUP-Boards trieben noch auf dem See und wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die SUP-Paddler konnten im Laufe des Abends ihre Stand-Up-Paddle-Boards aus der WSPI Schwerin wieder abholen.

Ein weiterer Einsatz ereignete sich gegen 19:20 Uhr. Durch die Wasserwacht Schwerin mussten zwei Personen, die mit einem SUP-Board unterwegs waren, aufgrund des Gewitters aus dem Schweriner See in Höhe Raben Steinfeld gerettet werden. Die WSPI Schwerin beteiligte sich an dem Einsatz. Die beiden Personen blieben unverletzt. Die SUP-Boards wurden an Land gebracht.

Ursache des Kenterns aller Fahrzeuge war die gestrige Wetterlage mit Windböen bis zu 11 Beaufort.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
PHKin Petra Kieckhöfer
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

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