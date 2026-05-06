LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n IT-Systemadministrator/in (w/m/d) in der Zentralstelle Telekommunikationsüberwachung (ZKÜ)

Rampe (ots) - Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern leitet hiermit, aufgrund regionaler Bezüge nach MV, eine Pressemitteilung des Landeskriminalamtes Bayern zu Durchsuchungsmaßnahmen in Plate (MV) im Fall des Manchinger Golddiebstahls weiter: Kunstfahnder des BLKA suchen weiter nach dem Goldschatz von ...

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