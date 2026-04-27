Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachbearbeiter/in (w/m/d) Auswertung
Rampe (ots)
Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:
https://karriere-in-mv.de/stelle/15779-sachbearbeiter-in-w-m-d-auswertung
Ansprechpersonen:
Herr Sandro Münse
Ansprechperson für fachliche Fragen Tel.: 03866 646000
Frau Bettina Reuter
Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung Tel.: 03866 641343
Rückfragen bitte an:
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de
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